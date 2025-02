Bollette, tecnici al lavoro per sciogliere il nodo risorse

agenzia

Lunedì riunione, focus sul bonus sociale

ROMA, 22 FEB – I ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della sicurezza energetica sono al lavoro per definire il provvedimento con le misure per contrastare il caro-bollette e venire incontro a famiglie in difficoltà e imprese energivore. Lunedì, a quanto si apprende, i tecnici dei due dicasteri dovrebbero riunirsi per cercare di sciogliere il nodo delle risorse che dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 miliardi di euro e di cui la parte da destinare al bonus sociale sia la più difficile. Il provvedimento, stando a quanto previsto sinora, dovrebbe essere sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi martedì 25 febbraio alle 9.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA