Bombardieri, ‘pensione a 70 anni proposta sbagliata’

agenzia

Leader Uil, 'P.A. ha bisogno di riforma e di nuove assunzioni'

CAGLIARI, 10 SET – “In uno dei documenti che affronteremo oggi all’ordine del giorno condiviso dai sindacati di tutto il mondo, c’è scritto che l’invecchiamento della popolazione non può essere utilizzato per allungare l’età pensionabile o per far lavorare di più le persone. Quindi noi riteniamo che sia una proposta sbagliata”. Così all’ANSA il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del Summit sindacale Labour 7 di Cagliari, sull’ipotesi di portare a 70 anni l’età della pensione nella pubblica amministrazione. “Riteniamo che la pubblica amministrazione abbia bisogno di una grande riforma, ma soprattutto ha bisogno di nuove assunzioni – prosegue Bombardieri -. Non possiamo immaginare di continuare a chiedere a persone che sono arrivate a 67 anni di rimanere sul posto di lavoro, anche se viene presentata come un’ipotesi volontaria. Hanno il diritto e il dovere di godersi la pensione dopo tanti anni di lavoro e non credo che le regole possano essere cambiate mentre la partita è in corso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA