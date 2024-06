Bonus affitti, approvato il nuovo bando 2022: oltre 21 milioni per le famiglie siciliane

La misura della Regione

Schifani: «La misura è cresciuta, passando da 17 milioni del 2021 alla quota attuale»

Oltre 21 milioni di euro per il “bonus affitti 2022”. Lo prevede il bando firmato dall’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e pubblicato sul portale della Regione Siciliana, con le modalità, i requisiti necessari e la documentazione da presentare per accedere al contributo. La dotazione finanziaria, proveniente dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione del ministero delle Infrastrutture, è di 21,4 milioni di euro. Si tratta di risorse destinate ai titolari di un contratto di locazione per abitazioni pubbliche, private o di edilizia popolare nell’anno 2022.