Bonus elettrodomestici in Gazzetta, ora decreti per attivarlo

agenzia

Pubblicato il decreto che lo sblocca

ROMA, 27 SET – Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, contenente le disposizioni in materia di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici, ovvero il ‘bonus elettrodomestici’, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno ora “uno o più decreti direttoriali” della Direzione generale competente del Mimit ad indicare “le tempistiche di attivazione dell’iniziativa – si legge nel decreto -, la durata”, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori”.

