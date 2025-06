Bonus giovani e donne, in 15 giorni oltre 60 mila domande

agenzia

Ministero lavoro, maggioranza per under35, impegnati 579 milioni

ROMA, 31 MAG – “Grande interesse per i Bonus giovani e donne. In soli 15 giorni, i datori di lavoro hanno presentato oltre 60mila domande di accesso agli incentivi per l’assunzione stabile di under 35 e donne senza impiego retribuito da lungo tempo”. Lo fa sapere il Ministero del Lavoro in una nota. “La maggioranza delle richieste presentate tra il 16 e il 30 maggio 2025 ha riguardato, al momento, l’esonero contributivo per l’inserimento di personale non dirigenziale sotto i 35 anni di età. Inps ha ricevuto 55.525 domande, che si stima impegnino circa 579 milioni di euro degli oltre 1,4 miliardi disponibili grazie al co-finanziamento dell’Europa attraverso il Programma Nazionale giovani, donne e lavoro”, si spiega. “Sono invece 4.960 le richieste di accesso all’esonero contributivo per l’assunzione stabile di donne senza impiego retribuito da almeno 24 mesi (6 qualora residenti nelle regioni dell’area Zona Economica Speciale) nelle prime 2 settimane di operatività della misura. Impegnati poco più di 54 milioni di euro degli oltre 479 destinati a finanziare il bonus”.

