Boom di ordini per suv elettrico Xiaomi ispirato a Ferrari

Tesla potrebbe dover ridurre i prezzi per reagire al colpo

ROMA, 28 GIU – Boom di ordini per il suv elettrico di Xiaomi YU7, il crossover fortemente ispirato dalla Ferrari Purosangue, e rilancia la sua sfida alla Tesla di Elon Musk e alla connazionale Byd. Nelle prime 18 ore dall’apertura dei preordini, il gruppo di Pechino ne ha raccolti 240.000, in base a quanto riferito su uno dei suoi account social Sina Weibo. Giovedì sera, il numero uno di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato sul suo account personale della stessa piattaforma 289.000 ordini iniziali per lo YU7 nella prima ora di vendita. Con una partenza di slancio, oltre le più rosee aspettative di mercato di circa 100.000 unità, Tesla potrebbe dover ridurre i prezzi per reagire al colpo. E lo stesso potrebbe fare Byd, già nel mirino delle autorità nazionali per la guerra dei listini al ribasso. Lo YU7, il secondo veicolo di Xiaomi, ha un prezzo che è inferiore di quasi il 4% rispetto al Model Y di Tesla, partendo da 253.500 yuan, poco più di 35.000 dollari, a conferma della feroce concorrenza nel fiorente mercato cinese delle e-car. Il Model Y, nel frattempo, è il suv elettrico più venduto in Cina.

