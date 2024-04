Boom traffico aereo, 197 milioni passeggeri (+20%) nel 2023

agenzia

Enac, superati i livelli pre-Covid. Fiumicino primo aeroporto

ROMA, 16 APR – Nel 2023 sono stati oltre 197 milioni i passeggeri che hanno usufruito dei servizi trasporto aereo negli aeroporti italiani da rotte nazionali e internazionali, segnando un incremento del 20% rispetto al 2022. Lo rende noto l’Enac precisando che sono stati superati i dati di traffico rispetto al periodo pre-Covid con una variazione di +2% tra il 2019 e il 2023. L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 40,3 milioni e una quota del 20,4%. “La voglia di tornare a volare e superare le criticità economiche e sociali del periodo pandemico – commenta il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – è ulteriormente confermata dall’aumento del numero dei passeggeri e dalla ripresa del traffico aereo nel 2023, tendenza consolidata anche nei primi mesi di quest’anno. Il trasporto aereo è in asset sempre più importante per il Paese e si inserisce in un trend di crescita e innovazione tecnologica, sostenibile e green, della nuova mobilità aerea avanzata, il presente e il futuro del trasporto aereo”.

