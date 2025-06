Borsa: a Milano rally Stm e Campari, male le banche con Mps

agenzia

Venduta anche Mediobanca, ok Prysmian e Generali, corre Alerion

MILANO, 04 GIU – Piazza Affari chiude la seduta poco mossa con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% sopra i 40 mila punti e non lontano dai massimi dal 2007, in un clima positivo in tutta Europa dove si rafforza la fiducia su un sostegno da parte delle banche centrali dopo i deboli dati macro americani di oggi. Sul listino principale si sono messe in luce Stm (+11,1%), in scia alle previsioni incoraggianti dell’ad Jean-Marc Chery e ai venti di ripresa sul settore dei microchip, Campari (+6,4%), Saipem (+2,3%), Prysmian (+2,2%), Amplifon (+1,8%), Interpump (+1,8%) e Iveco (+1,8%). Avanza Generali (+1,4%) dopo che il ceo Philippe Donnet ha ribadito la sua visione sull’operazione Natixis. In controtendenza invece le banche con in testa Mps (-3,3%) e Mediobanca (+2,6%), che ha ricevuto il sostegno del patto all’offerta su Banca Generali. Male anche Leonardo (-2,5%), Tenaris (-1,9%), Unicredit (-1,2%), Recordati (-1%) ed Eni (-0,9%) mentre fuori dal Ftse Mib hanno corso Alerion (+7,4%) e Immsi (+5,4%).

