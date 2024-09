Borsa: A Milano svettano Cucinelli e Mps, giù Saipem ed Eni

agenzia

In luce anche Moncler e Unicredit

MILANO, 26 SET – Seduta indeciso rialzo a Piazza Affari (+1,68%) che si è mossa in linea con il buon andamento degli altri listini. A incoraggiare gli investitori sono stati da una parte le indiscrezioni su un’iniezione di 142 miliardi da parte di Pechino nelle banche per sostenere l’economia del gigante asiatiche, dall’altra i dati macro Usa rassicuranti sullo stato di salute dell’economia americana, a partire dal Pil. L’effetto Cina in particolare ha spinto i titoli della moda come Brunello Cucinelli (+7,52%) e Moncler (+6,57%) . In luce si è messa anche Unicredit (+4,83% a 39,7 euro), pronta ad aprire il dialogo Commerzbank. Fra le banche meglio ha fatto tuttavia Mps (+6,63%). Il ribasso del prezzo del greggio legato a un eventuale aumento della produzione dell’Arabia Saudita ha invece affossato i petroliferi Saipem (-5,7%) ed Eni (-3,04%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA