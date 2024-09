Borsa: Asia brillante, scommessa su Bce e Fed, Tokyo +3,41%

agenzia

Future Europa e Usa positivi, in arrivo le richieste di sussidi

MILANO, 12 SET – Listini di borsa brillanti in Asia e nel Pacifico in vista della decisione della Bce sui tassi attesa per oggi e sulla scommessa di un taglio da parte della Fed la prossima settimana, dopo i dati sull’inflazione Usa della vigilia. La migliore è stata Tokyo (+3,41%), favorita dall’inatteso rialzo della fiducia manifatturiera (Bsi +4,5% contro il -2,5% atteso). Seguono Taiwan (+2,96%), Seul (+2,11%) e Sidney (+1,1%). Ancora aperte Hong Kong (+1,06%), Shanghai (+0,02%), Mummbai ((+0,28%) e Singapore (+0,47%). Positivi i future sull’Europa e sui listini Usa dopo il calo su base mensile dell’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania (-0,8%), previsto originariamente in rialzo (+0,1%). Sono in arrivo l’inflazione spagnola e la fiducia dei consumatori tedeschi (indice Pcsi), oltre alla citata decisione sui tassi Bce, attesi in ulteriore calo di 25 punti base. In arrivo dagli Usa invece le richieste di sussidi di disoccupazione, l’indice dei prezzi all’ingrosso e la fiducia Pcsi dei consumatori. Balza il greggio (Wti +1,4% a 68,25 dollari al barile), che rimane però sotto quota 70 dollari mentre scivola il gas naturale (-1,22% a 35,7 euro al MWh) su ipotesi di minori importazioni di Gnl in Europa. Debole l’oro (-0,15% a 2.518 dollari l’oncia), insieme al dollaro, che passa di mano a 0,91 euro e 0,76 sterline, mentre si indebolisce lo yen a 142,55 sul dollaro. In calo a 141,9 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 3,52% e quello tedesco in crescita di 0,1 punti al 2,11%. Sulla piazza di Tokyo in luce i produttori di semiconduttori Advantest (+9,2%), Disco (+4,91%) e Tokyo Electron (+4,82%). Acquisti anche sui grandi esportatori Yamaha (+4,6%), Toyota (+3,76%) e Honda (+3,6%).

