Borsa: Asia cauta nell’ultima settimana del trimestre

agenzia

Tokyo -0,04%, positiva Hong Kong. Attesi dati Usa

MILANO, 26 MAR – Sono in cauto rialzo i listini asiatici. Questa settimana, con la quale termina il primo trimestre, gli investitori guardano a venerdì, quando Wall Street e le Borse europee saranno chiuse, all’indice dei prezzi della spesa per i consumi personali, molto considerato dalla Fed il cui presidente Jerome Powell parlerà lo stesso giorno Oggi invece negli Usa saranno diffusi gli ordini per i beni durevoli, l’indice dei prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori. In Europa invece è migliorato l’indice sulla fiducia dei consumatori tedeschi Gfk. Intanto Tokyo ha chiuso quasi invariata (-0,04%). Si muovono in rialzo Hong Kong (+1,33%) e con maggior cautela i listini cinesi di Shanghai (+0,17%) e Shenzhen (+0,18%) mentre lo yuan offshore si è rafforzato per il secondo giorno consecutivo sulla scia del sostegno della Banca centrale alla valuta locale. Il dollaro invece è leggermente più debole rispetto alle maggiori monete.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA