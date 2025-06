Borsa: Asia contrastata, attesa per la decisione della Fed

agenzia

In calo i futures sugli indici europei

MILANO, 18 GIU – La guerra tra Israele e l’Iran e le attese per la decisione, oggi, della Fed sui tassi di interesse alimentano l’avversione al rischio degli investitori e l’incertezza sui mercati. Le Borse in Asia sono contrastate, Tokyo è in rialzo (+0,7%) ma Hong Kong (-1,3%) e le cinesi (Shanghai -0,01%; Shenzhen -0,07%) hanno i listini in rosso. I futures sugli indici europei sono in calo e quelli Usa in leggero rialzo. Il petrolio è vicino ai massimi degli ultimi 5 mesi mentre il dollaro scivola.

