Borsa: Asia contrastata, future Europa negativi, Tokyo -0,17

In arrivo dagli Usa gli indici Fed di Richmond

MILANO, 22 APR – Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico nel giorno della ripresa dei mercati europei dopo il lungo ponte di Pasqua. Tokyo ha ceduto lo 0,17%, Taiwan l’1,64%, Seul lo 0,07% Sidney lo 0,03%. Ancora aperte Hong Kong (+0,6%), Shanghai (+0,37%), Mumbai (+0,38%) e Singapore (+0,94%). Negativi i future sull’Europa, in vista della fiducia dei consumatori dell’Eurozona attesa per il pomeriggio, mentre sono in rialzo gli analoghi contratti sui listini Usa., in attesa degli indici della Fed di Richmond.

