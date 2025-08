Borsa: Asia e future in rialzo con le scommesse sulla Fed

agenzia

Ritracciano i Treasury, il petrolio è poco mosso dopo l'Opec+

MILANO, 04 AGO – Listini asiatici e future sull’Europa e sugli Stati Uniti in rialzo dopo il venerdì nero delle Borse, innescato dai dati deludenti sul mercato del lavoro americano. A sostenere i mercati azionari sono le scommesse per un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre, cresciute di intensità in scia ai crescenti rischi di un rallentamento dell’economia americana, alle prese con gli impatti dei dazi. Hong Kong avanza dello 0,5%, Shanghai e Shenzhen dello 0,2%, Seul dell’1,2% mentre Sydney è poco mossa (+0,02%) e Tokyo viaggia in contromano (-1,4%). Positivi i future su Wall Street e sull’Europa: Nasdaq e S&P salgono di circa lo 0,4% mentre l’Euro Stoxx 50 guadagna lo 0,5%. In lieve rialzo i rendimenti dei Treasury, che avanzano di tre punti base al 4,24% dopo la forte frenata di venerdì mentre è poco mosso il dollaro, sceso a 1,158 sull’euro. Non smuove il petrolio l’atteso rialzo della produzione deciso nel fine settimana dall’Opec+, con il Wti che avanza dello 0,2% a 67,45 dollari al barile. L’attenzione degli investitori resta focalizzata sui dazi e i loro effetti, in vista della partenza, giovedì, di quelli bilaterali, così come sul quadro macro: oggi sono attesi gli indici pmi dei servizi, attenzione venerdì al dato Usa sui sussidi di disoccupazione.

