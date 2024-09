Borsa: Asia in rally con i tecnologici e stimoli in Cina

agenzia

Attesa in rialzo anche l'Europa, positivi i future su Ny

MILANO, 26 SET – Borse di Asia e Pacifico in rally con Tokyo (+2,79% il Nikkei) trainata dagli acquisti sul settore della tecnologia. A dare la spinta anche le misure di stimolo della Cina che valuta una maxi iniezione di oltre 140 miliardi di dollari nelle sue grandi banche statali per sostenere l’economia in difficoltà. Shanghai sale del 2,76%, Shenzhen del 3,36%. Forti anche Hong Kong (+3,5%) e Seul (+2,9%). Anche gli indici europei sono attesi in rialzo così come sono positivi i future su Wall Street.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA