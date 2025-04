Borsa: Asia in ripresa, caute le cinesi

agenzia

Tokyo chiusa, Hong Kong in rialzo

MILANO, 29 APR – Le Borse in Asia si sono ormai riprese, puntando su alcune azioni cinesi del settore tecnologico e alla spinta dell’ottimismo derivante da ulteriori segnali di ridimensionamento della guerra commerciale da parte degli Stati Uniti. Tokyo è chiusa per onorare il compleanno dell’imperatore Showa (Hirohito). I benchmark di Hong Kong (+0,19%), Taiwan (+0,99%) e Corea del Sud (+0,65%) sono in rialzo, più cauta la Cina con Shanghai piatta a -0,05% e Shenzhen che termina a +0,24%. Rialzo dello 0,92% per Sydney.

