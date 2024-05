Borsa: Asia in rosso con i tecnologici, Europa attesa cauta

agenzia

Tokyo è la peggiore. I future su Wall Street sono in calo

MILANO, 08 MAG – Borse di Asia e Pacifico in rosso con gli investitori alla ricerca di prove concrete del consolidamento degli utili dopo le trimestrali di diverse società. A guidare i ribassi è Tokyo (-1,63%) con Nintendo in affanno su prospettive deboli. Ad appesantire il mercato le vendite sul settore della tecnologia, con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Fed dopo i più recenti dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti. Calo anche per Hong Kong (-0,8%) e per le Piazze cinesi (Shanghai -0,46%, Shenzhen -1%). Tiene invece Seul (+0,39%) . Attesi cauti i listini europei mentre i future su Wall Street sono negativi. Tra i macro è già emersa la debolezza della produzione industriale tedesca a marzo, e l’attesa è alle vendite al dettaglio in Italia.

