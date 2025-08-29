Borsa: Asia incerta ma Cina resta ai massimi, positiva Hong Kong

agenzia

Piatti i futures sull'avvio dei listini europei

MILANO, 29 AGO – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico senza una direzione precisa, anche in attesa di segnali chiari sulla politica monetaria della Federal reserve. Tokyo si avvia alla chiusura con l’indice Nikkei 225 in calo dello 0,1%, mentre Hong Kong sale dello 0,7%. In lieve rialzo anche Shanghai e Shenzhen, che confermano i massimi degli ultimi anni. In ribasso dello 0,3% Seul e dello 0,08% finale Sidney. Incerti i futures sull’avvio dei listini europei.

