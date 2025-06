Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele

agenzia

Tokyo +0,3%. Meglio i listini cinesi dopo record del Nasdaq

MILANO, 25 GIU – Seduta positiva sui listini asiatici all’indomani del record raggiunto dal Nasdaq grazie all’annuncio di Donald Trump del cessate il fuoco fra Israele e Iran. Tokyo ha segnato un leggero rialzo (+0,3%). Fa meglio Hong Kong che a scambi ancora aperti guadagna lo 0,92%. Bene anche gli altri listini cinesi in particolare Shenzhen, in aumento dello 0,94%, mentre Shanghai guadagna lo 0,7%. Sono in debole crescita i futures europei e su Wall Street. Dopo aver paralto alla Camera oggi il presidente della Fed Jerome Powell avrà una audizione in Senato. Il dollaro è stabile rispetto alle altre valute, il petrolio risale dopo due giorni di cali.

