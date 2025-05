Borsa: bene l’Asia dopo i progressi Usa-Cina, corre l’India

agenzia

Futures europei e americani in crescita per la fiducia sui dazi

MILANO, 12 MAG – Seduta positiva per le borse asiatiche mentre i futures europei e statunitensi sono in crescita dopo che Cina e Usa hanno compiuto sostanziali progressi nei due giorni di colloqui a Ginevra, durante il fine settimana, per abbassare il livello dello scontro, Tokyo ha segnato un rialzo dello 0,33% e meglio hanno fatto i listini cinesi. Hong Kong sta salendo (+1,4%) per l’ottavo giorno consecutivo, Shanghai guadagna lo 0,69% e Shenzhen l’1,38%. Gli indici della Borsa indiana segnano rialzi nell’ordine del 3% e quelli del Pakistan corrono (+8%) dopo che i due Paesi hanno concordato un cessate il fuoco immediato. Sul fronte valutario il dollaro si è rafforzato rispetto a valute considerate beni rifugio come il franco svizzero e lo yen e si è invece indebolito nei confronti dello yuan e delle monete sensibili all’economia cinese. L’oro è sceso. Tra i titoli governativi i Treasuries hanno perso terreno con il venire meno delle scommesse su un taglio dei tassi.

