Borsa: Campari -3,8% dopo l’allarme Usa sul rischio alcolici

Remy Cointreau -4,3%, Pernod Ricard -2%, Diageo -2,4%

MILANO, 03 GEN – Campari a Piazza Affari cede il 3,8%, un tonfo comune a tutti i titoli dei produttori di bevande alcoliche in Europa dopo l’allarme lanciato dal dottor Vivek Murty, il ‘Surgeon General’, ovvero il consigliere della Casa Bianca in materia di sanità pubblica, sulle connessioni tra alcool e rischi cancerogeni. Nel suo report Murty chiede che i rischi siano evidenziati sulle etichette. Remy Cointreau perde il 4,3%, Pernod Ricard il 2%, Diageo il 2,4%, AB InBev l’1,9 per cento.

