Borsa: crollano i listini cinesi con i tecnologici, bene Tokyo
Hong Kong -1%, Shenzhen -2,2%, Csi 300 -2,6%
MILANO, 04 SET – Le Borse in Asia risalgono, sostenute dai titoli tecnologici, ma gli indici cinesi restano in profondo rosso con Hong Kong che cede l’1,09%, Shanghai l’1,7%, Shenzhen il 2,25% e il CSI 300, il listino con i 300 titoli a maggiore capitalizzazione quotati in valuta locale, che precipita ai suoi minimi in calo del 2,62% dopo i rumors su possibili misure delle authority per raffreddare il rally del mercato tecnologico. Cambricon, bersaglio della speculazione, precipita in calo del 14,75% a 1.197 yuan. Il crescente ottimismo sul taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre sta d’altra parte contribuendo a migliorare il sentiment in tutta la regione, Tokyo guadagna l’1,45%, Seul lo 0,33%, Sidney l’1 per cento.