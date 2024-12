Borsa di Tokyo, apertura in aumento (+0,88%)

agenzia

Cambi, yen stabile su dollaro ed euro

TOKYO, 05 DIC – La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al record degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi in Corea del Sud, dopo la revoca della legge marziale. In apertura l’indice Nikkei mette a segno un progresso dello 0,88% a quota 39,621.29, e un guadagno di 344 punti. Sul mercato dei cambi la rivalutazione dello yen perde momentaneamente vigore nei confronti del dollaro, a 150,40, e sull’euro a 158,10.

