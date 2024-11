Borsa di Tokyo, apertura in calo (-0,40%)

agenzia

Cambi, yen si rivaluta su dollaro ed euro

TOKYO, 29 NOV – La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che guardano ai dati di novembre dall’inflazione per la città di Tokyo, considerata un indicatore chiave a livello nazionale, in accelerazione rispetto al mese precedente. In apertura l’indice Nikkei mostra una flessione dello 0,40%, a quota 38,193.99, con una perdita di 155 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a rafforzarsi sul dollaro, a 150,60 e sull’euro a 159,20.

