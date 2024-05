Borsa: Europa al palo, a Milano svetta Nexi, crolla Fincantieri

agenzia

Londra e Francoforte le migliori (+0,4%) dopo la BoE

MILANO, 09 MAG – Le Borse europee stanno tirando il fiato dopo quattro sedute di rialzo sulla spinta delle trimestrali ormai in via di esaurimento mentre i futures su Wall Street sono deboli. La Bank of England intanto non ha toccato i tassi, in linea con le previsioni. In attesa che parli governatore della BoE, Andrew Bailey, il listino il Londra è il migliore (+0,48%) insieme Francoforte (+0,46%). Passata in positivo anche Parigi (+0,11%) mentre a Madrid (-1,1%) continua a soffrire il Bbva (-6,4%) dopo l’opa di Sabadell (+3,6%) che il governo spagnolo non ha gradito. A Milano (-0,03%) continua a brilla Nexi (+5,86%) seguita da Prysmian (+1,85%) sulla scia dei conti e delle previsioni per il 2024. Crolla Fincantieri (-8,5%) per le indiscrezioni del Sole24Ore su un aumento di capitale da 500 milioni.

