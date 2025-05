Borsa: Europa amplia il calo, Milano -1%

agenzia

Bitcoin vola e il dollaro si indebolisce

MILANO, 22 MAG – Si amplia il calo degli indici sulle Borse in Europa in parallelo al deterioramento delle aspettative sulle prospettive fiscali degli Stati Uniti. Londra cede lo 0,8%, Parigi lo 0,97%, Francoforte lo 0,83%, Madrid l’1,02%, Milano l’1,11 per cento. Sui mercati valutari, il dollaro scivola (scambiato a 1,12 euro) e il Bitcoin supera per la prima volta i 111.000 dollari, con gli operatori sempre più ottimisti sulle prospettive della criptovaluta. Il petrolio (Wti -1,46% a 60,6 dollari) scende mentre i membri dell’OPEC+ discutono la possibilità di un altro aumento della produzione. A Milano tengono i titoli dell’energia e le utility con Terna in rialzo dello 0,45%, A2A dello 0,22% ed Enel dello 0,22% insieme a Pirelli che sale dello 0,26 per cento. Tonfo per Stellantis (-2,5%), Finecobank (-2,17%) e Tim (-2,13%).

