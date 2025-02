Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,2%

agenzia

Parigi +0,21%, Londra +0,09% Bene titoli della difesa

MILANO, 18 FEB – Le Borse europee aprono in rialzo la seduta puntando sui titoli della difesa. Francoforte guadagna lo 0,23%, Parigi lo 0,21%, Londra resta cauta (+0,09%). In particolare Thyssenkrupp guadagna il 2,9%, Rheinmetall l’1,64% e Leonardo lo 0,9 per cento in attesa dell’incontro dei funzionari americani e russi per discutere la fine della guerra in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA