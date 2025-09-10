Borsa: Europa cauta dopo avvio Wall Street, Milano +0,12%

agenzia

Ok Saipem, Moncler e Leonardo. Parigi +0,26% con nuovo premier

MILANO, 10 SET – Le Borse europee sono caute anche alla luce dell’andamento contrastato di Wall Street dove gli investitori prendono atto dell’indice dei prezzi alla produzione (Ppi) sceso ad agosto mentre era previsto in crescita: è uno dei dati che la Fed prenderà in considerazione nella riunione di mercoledì prossimo per decidere sui tassi. Londra e Francoforte si muovono poco sotto la parità è Parigi sale dello 0,26% mentre il rendimento dell’Oat francese (3,462%) resta poco sotto quello del Btp italiano (3,469%) all’indomani della nomina a nuovo premier di Sebastien Lecornu. In marginale crescita Milano (+0,12%) dove si mettono in luce Saipem (+2,6%), Moncler (+2,2%) e Leonardo (+2%). In una giornata nel complesso positiva per le banche Mediobanca guadagna lo 0,82% e Mps lo 0,74 per cento. La migliore è Madrid (+1,2%), spinta da Inditex (+5,6%) sulla scia della forte partenza delle vendite nel terzo trimestre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA