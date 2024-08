agenzia

Londra ferma per festività, Francoforte -0,09%, Madrid -0,11%

MILANO, 26 AGO – La settimana azionaria si apre con cautela. In Europa, con Londra rimasta chiusa per festività, solo Parigi chiude in rialzo (+0,18%), Francoforte cede lo 0,09%, Milano lo 0,13% e Madrid lo 0,11 per cento.

