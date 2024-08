Borsa: Europa chiude ai massimi, Francoforte record (+0,69%)

agenzia

Parigi +0,8% e Londra +0,4% col Pil Usa e l'inflazione tedesca

MILANO, 29 AGO – Seduta positiva per le Borse europee, che festeggiano l’allontanarsi dello spettro della recessione americana e vedono avvicinarsi un nuovo taglio dei tassi a settembre da parte della Bce. I dati americani su Pil e consumi personali, migliori delle attese, e quelli sulla frenata dell’inflazione tedesca e spagnola hanno spinto i listini europei, con l’indice paneuropeo Stoxx 600 che ha segnato nuovi massimi storici, al pari di Francoforte, che ha chiuso in rialzo dello 0,69%. Bene anche Parigi, salita dello 0,84%, e Londra, in progresso dello 0,43%.

