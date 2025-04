Borsa: Europa consolida rialzo dopo indici Pmi, Milano +0,95%

agenzia

Future Usa negativi, calano i rendimenti di Btp e Bund tedeschi

MILANO, 01 APR – Borse europee positive al traguardo di metà seduta. Si conferma nel Vecchio Continente il rimbalzo segnato all’indomani del tracollo dovuto ai dazi Usa, mentre si confermano negativi i future sui listini americani alla vigilia di quello che il presidente Usa Donald Trump definisce come il ‘giorno della liberazione’ per l’avvio delle misure protezionistiche. I rialzi segnati dai vari indici manifatturieri Pmi in Europa spingono Francoforte (+1,06%), seguita da Milano e Parigi (+0,9% entrambe), Londra (+0,8%) e Madrid (+0,56%). Atteso a breve l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre dagli Usa arrivano diversi indici Ism, seguiti dagli utili del terziario della Fed di Dallas. Scende a 110,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9,4 punti al 3,79% e quello tedesco di 7,3 punti al 2,66%. Rialza la testa il dollaro a 0,92 euro e a 0,77 sterline, inverte la rotta il greggio (+0,28% a 71,67 dollari al barile), si porta invece sulla parità l’oro a 3.132 dollari l’oncia, mentre si mantiene in rialzo il gas naturale (+0,86% a 41,02 euro al MWh). Azzera il rialzo Stm (-0,01%), spinta nella mattinata dall’accordo con la cinese Innoscience. Prosegue la corsa di Ferrari (+1,76%), che secondo Bernstein non deve temere i dazi Usa mentre Renault (+1,5%) è spinta dall’allentamento dell’alleanza con Nissan, con l’incrocio azionario tra i due partner che scende dal 15 al 10%. Tra i bancari si distinguono Commerzbank (+3,81%), Barclays (+2,28%). Mediobanca (+1,53%) e Unicredit (+1,5%).

