Borsa: Europa debole in attesa della Fed, Milano piatta

agenzia

Attesa l'inflazione Ue. Calano petrolio e oro, deboli i bond

MILANO, 18 SET – Borse europee fiacche nella prima parte della seduta in vista della decisione della Fed sui tassi, con il mercato che si divide tra chi scommette su un taglio di 50 punti base e chi di 25. Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,2%, Francoforte lo 0,1% mentre Milano è invariata. Sul fronte dei bond tornano a salire i rendimenti, con il Btp in rialzo di 4 punti base al 3,53%, e lo spread con il Bund stabile a 136 punti base. Poco mossi i future su Wall Street dopo il nuovo record dell’S&P 500. Gli investitori sono anche in attesa del dato finale sull’inflazione Ue, vista in crescita del 2,2% ad agosto, dopo che quella britannica si è confermata al 2,2%, in linea con le attese. Debole il petrolio, con il Wti che cede l’1,2% a 70,3 dollari al barile e il Brent l’1,1% a 77,9 dollari in scia alle tensioni in Medio Oriente, mentre il gas europeo arretra dell’1,8% a 34,88 euro ad Amsterdam. Ritraccia dai massimi l’oro che cede lo 0,8% a 2.569 dollari l’oncia. A Piazza Affari scivolano Campari (-4%), che paga l’uscita del ceo Matteo Fantacchiotti, e Poste (-2,2%) mentre corrono Banco Bpm (+2,3%) e Leonardo (+1,8%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA