agenzia

Londra e Francoforte sulla parità

MILANO, 08 GEN – Chiudono in calo o poco variate le Borse in Europa. Londra si è mantenuta in parità (+0,07%) mentre Francoforte è scivolata a -0,05%, Parigi ha perso lo 0,49%, Madrid lo 0,12% e solo Milano ha marciato in senso contrario chiudendo in rialzo dello 0,49 per cento.

