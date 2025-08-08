Borsa: Europa e Milano (+0,7%) tengono dopo avvio di Wall street

agenzia

Bene Banco Bpm e Unicredit, sempre debole Unipol dopo i conti

MILANO, 08 AGO – Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l’avvio in leggero rialzo di Wall street. La Borsa migliore è, di qualche frazione, quella di Milano che sale dello 0,7%, seguita da Madrid in crescita dello 0,6%. In rialzo dello 0,2% Parigi, mentre Londra e Francoforte cedono lo 0,1% e Amsterdam perde lo 0,2%. Spread tra Btp e Bund a 10 anni sui 79 punti base dopo che il differenziale in prima mattinata ha ritoccato i minimi dal 2010. Euro in calo marginale a 1,165 contro dollaro. Gas e petrolio in lieve rialzo rispettivamente a 33 euro al Megawattora e a 64 dollari al barile. In questo clima, tra i titoli principali di Piazza Affari Banco Bpm e Unicredit sono i più acquistati con un rialzo dell’1,7% e dell’1,4%. Sempre debole Unipol, che cede il 2,5% a 17,5 dopo la semestrale.

