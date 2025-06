Borsa: Europa estende il rialzo, a Milano corre Prysmian

agenzia

Bene le banche, tonfo Banca Generali -3%

MILANO, 16 GIU – In Europa le Borse estendono il rialzo, dopo l’avvio positivo di Wall Street. L’impatto del conflitto tra Israele e Iran sembra rimanere confinato all’area mediorientale e gli indici rimbalzano dopo la caduta di venerdì. Parigi, guadagna lo 0,67%, Londra lo 0,31% come Francoforte, Milano lo 0,97% e Madrid l’1,09 per cento. I titoli del settore viaggi, energia e banche guidano i listini mentre la sanità scende I nomi del lusso hanno ricevuto una spinta dai dati cinesi che hanno mostrato un’accelerazione della crescita delle vendite al dettaglio il mese scorso. Kering è salita fino all’11% dopo la notizia che Luca de Meo sarà il nuovo amministratore delegato. Al contrario affondano le azioni di Renault fino all’8 per cento. A Milano tra i migliori Prysmian (+2,7%) e Tim (+2,13%). Bper sale dell’1,62% e Sondrio dell’1,9%, Unicredit del 2,44% mentre Generali cede lo 0,78% e Banca Generali cede il 3,04 per cento. Sugli scudi invece Mediobanca (+1,8%) e Mps (+1,2%).

