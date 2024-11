Borsa: Europa frena, Milano e Madrid in ripida discesa

agenzia

Lo spread si allarga a 131 punti, Londra tiene +0,15%

MILANO, 06 NOV – Con l’avvio di Wall Street in Europa i listini scendono più rapidamente la china e per Milano (-2,5%) e Madrid (-2,6%) si può parlare di ‘ripida discesa’. La tensione si fa sentire anche sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che si allarga oltre i 132 punti. Sul listino milanese vengono risparmiati dagli ordini in vendita solo una manciata di titoli, è tanto più evidente la corsa di Tenaris (+5,4%) e Diasorin (+5,3%). Sprofonda invece Inwit (-6,8%), con Campari (-4,98%) e le banche: Unicredit – 3,8%, Mps -4,39% e Banco Bpm -3,9 per cento.

