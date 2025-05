Borsa: Europa in affanno, Francoforte maglia nera con Merz

agenzia

I listini scontano i timori sull'economia e le attese per la Fed

MILANO, 06 MAG – Borse europee deboli a metà mattina, con gli indici dei principali listini del Vecchio Continente che girano in calo e i future su Wall Street che viaggiano in rosso. Francoforte cede lo 0,9%, dopo che Friederich Merz non ha raggiunto al primo voto la maggioranza in Parlamento per diventare Cancelliere, Parigi lo 0,4%, Milano lo 0,2% mentre Londra avanza dello 0,1%. Le Borse scontano i timori sull’economia, con l’indice pmi dei servizi dell’eurozona sceso ad aprile mentre la politica commerciale americana sta intaccando la fiducia degli operatori. Non sostengono l’umore dei mercati neppure le attese sulle decisioni della Fed di domani, dopo che l’indice Ism statunitense si è rivelato migliore delle attese, frenando le scommesse sul taglio dei tassi. Gli investitori continuano l’esame delle trimestrali, con Ford e Philips (-2%) che si sono unite a chi ha già previsto impatti sugli utili aziendali dalle tariffe di Donald Trump. A Piazza Affari soffrono Iveco (-2,5%), Stellantis (-2,2%), Stm (-1,7%), Leonardo (-1,6%) e Diasorin (-1,4%), con Trump che ha promesso l’annuncio di dazi sui prodotti farmaceutici entro due settimane. Male Banco Bpm (-1,5%) mentre il mercato si posiziona per un ritiro di Unicredit (+0,6%). Deboli i bond, con il rendimento del Btp che risale al 3,61% mentre lo spread con il Bund peggiora a 109 punti base. Rimbalza il petrolio dai minimi degli ultimi quattro anni con le tensioni in Medio Oriente (+1,9%, con il Brent a 61,37 dollari al barile e il Wti a 58,22), corre anche il gas (+3,4% a 34,06 euro al megawattora). L’oro, che avanza dell’1,9% a 3.376 dollari, punta di nuovo i massimi storici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA