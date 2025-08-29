Borsa: Europa in calo con banche, bene titoli difesa

agenzia

Londra e Francoforte oscillano sulla parità, Parigi -0,27%

MILANO, 29 AGO – Wall Street in calo e i listini in Europa proseguono in rosso la seduta. Milano cede lo 0,29%, Parigi lo 0,27%, Francoforte si porta verso la parità (-0,07%) e Londra appena sopra (+0,06%). L’ipotesi di una tassa sugli utili straordinari nel Regno Unito pesa sui titoli delle banche tra cui NatWest (-5,59%), Lloyds (-3,74%) e Barclays (-2,8%). I titoli del settore della difesa, tra cui Rheinmetall (-3,76%), Hensoldt (+3%) salgono dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che è improbabile che si tenga un incontro tra i presidenti russo e ucraino, e trainano Leonardo (+0,6%) tra i pochi titoli in rialzo a Piazza Affari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA