agenzia

Londra -0,4%, Parigi -0,5%

MILANO, 22 MAG – Le Borse in Europa aprono in calo, sulla scia dei mercati in Asia. Francoforte parte in ribasso dello 0,44%, Londra dello 0,45%, Parigi dello 0,5%, Milano dello 0,46 per cento.

