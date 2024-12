agenzia

Ultima seduta dell'anno per Milano che tiene sulla parità

MILANO, 30 DIC – Penultima sessione di scambi del 2024 (l’ultima per Milano), in un anno di guadagni modesti per la regione, in contrasto con il rally rialzista di Wall Street. L’indice Stoxx Europe 600 cede lo 0,1% a metà seduta, Parigi lo 0,28%, Londra lo 0,36%, Francoforte dello 0,38% mentre Milano resta sulla soglia della parità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA