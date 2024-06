Borsa: Europa in ordine sparso senza Wall Street, Milano piatta

agenzia

Londra sale, Parigi -0,5%. Pesanti Stm e Infineon

MILANO, 19 GIU – Si muovono in ordine sparso le Borse europee senza Wall Street chiusa per il ‘Juneteenth’, la festività per l’abolizione della schiavitù. La migliore è Londra (+0,2%) grazie all’inflazione in rallentamento e al fatto che il Paese è lontano dall’incertezza politica in Franca e dai possibili effetti nella Ue, che penalizza anche oggi Parigi (-0,5%). Nel giorno in cui Bruxelles ha aperto la procedura di infrazione per il deficit troppo alto restano in tensione i titoli di Stato francesi. Minori gli effetti dello stessa misura nei confronti dell’Italia dove Piazza Affari oscilla intorno alla parità (-0,06%) sostenuta dal buon andamento di Iveco (+2,2%) e dalle banche guidate da Mps e Intesa (entrambe +1,7%). Vendite invece su Stm (-3,7%) che soffre in parallelo con la tedesca Infineon, in flessione del 2,9% alla Borsa di Francoforte (-0,15%), dopo che Sma Solar Technology ha tagliato la guidance ieri a mercati chiusi. Debole anche per il settore del lusso dopo che Golden Goose ha rinunciato alla quotazione. A Milano Moncler cede il 2% e fa peggio dei colossi francesi Lvmh e Kering che limitano le perdite intorno allo 0,4%.

