Borsa: Europa in rialzo, future contrastati, Milano +0,45%

agenzia

Tensione sui titoli di stato, cala il greggio, salgono oro e gas

MILANO, 27 AGO – Borse europee positive con i future Usa contrastati in vista dei prezzi delle abitazioni, della fiducia dei consumatori, degli indici Fed di Richmond e di Dallas e delle previsioni sul terziario in Texas. In linea con i preliminari il Pil tedesco, invariato su bae annua e sceso dello 0,1% su base trimestrale. Atteso l’intervento del presidente della Bundesbank Joachim Nagel. La migliore è Milano (+0,45%), seguita da Madrid (+0,35%), Londra (+0,3%), Francoforte (+0,17%) e Parigi (+0,05%). Si mantiene debole il greggio Usa, che scende sotto la soglia dei 77 dollari (Wti -0,61% a 76,94 dollari al barile) nel giorno in cui Goldman Sachs ribassa le stime di 5 dollari al barile sul Brent (-0,59% a 80,95 dollari). Sale il gas (+1,58% a 38,25 euro al MWh) con l’inasprirsi delle tensioni tra Russia e Ucraina e si conferma in calo l’oro (-0,6% a 2.509,7 dollari l’oncia). Stabile il dollaro a 0,89 euro e a 0,75 sterline, mentre sale la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 138,4 punti, il rendimento italiano di 7,8 punti al 3,66% e quello tedesco di 4,1 punti al 2,28%. In Francia il rendimento sale di 6 punti al 3,01% e nel Regno Unito di 6,6 punti al 4%. Positivi gli estrattivo-minerari Bhp (+1,25%), che ha diffuso i conti, ad Anglo American (+2,27%) e Rio Tinto (+1,8%) sulla piazza di Londra. Acquisti su Continental (+4,18%) e Stellantis (+2,16%), seguite da Mercedes e Bmw (+1,25% entrambe). Contrastati i produttori di microprocessori Be (-1,97%), Asml (-0,92%), Asm (-0,81%) ed Stm (+0,36%). In ordine sparso Santander (+2,8%), Commerzbank (+1,03%), Intesa (+0,6%), Unicredit (+0,33%), Banco Bpm (-0,17%) ed Mps (-0,15%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA