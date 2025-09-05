Borsa: Europa in rosso coi dati Usa, Francoforte -0,7%

agenzia

Parigi cede lo 0,4% e Londra lo 0,1% male petroliferi e banche

MILANO, 05 SET – Chiusura in calo per le principali Borse europee, che scontano i dati deludenti sul mercato del lavoro americano e le vendite sui petroliferi, in scia al forte calo del prezzo del greggio, e sui bancari, che scontano l’aumento delle scommesse per un taglio dei tassi da parte della Fed. Francoforte ha ceduto lo 0,73%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,09%, con l’indice dei titoli energetici in calo di oltre il 2%, per effetto del pressing dell’Arabia Saudita per un nuovo aumento della produzione nella riunione dell’Opec+ in programma nel weekend.

