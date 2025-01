Borsa: Europa in rosso con auto, lusso e alcol

agenzia

Venduti i settori esposti alla Cina, bene banche ed energia

MILANO, 03 GEN – La settimana di Borsa, a cavallo tra il 2024 e il 2025 si chiude in calo. Le vendite colpiscono i settori esposti alla Cina, dai beni di lusso alle case automobilistiche e in generale i beni di consumo. I settori finanziario ed energetico sono stati invece tra i più performanti. A Milano sugli scudi troviamo Saipem (+2,18%) che distacca lungamente i pochi titoli che sono riusciti a mantenersi positivi, come Leonardo (+0,46%) e Azimut (+0,2%). La maglia nera è per Campari (-5,21%) travolta insieme alle altre aziende produttrici di alcolici dopo l’allarme lanciato dal dottor Vivek Murty, il ‘Surgeon General’, ovvero il consigliere della Casa Bianca in materia di sanità pubblica, sulle connessioni tra alcol e rischi cancerogeni. Nel suo report Murty chiede che i rischi siano evidenziati sulle etichette. Diageo ha perso il 3,9%, AB InBev il 2,8%, Pernod Ricard il 3,1 per cento. Tra le auto Stellantis ha perso il 3,5 per cento. Deboli anche i titoli europei del lusso con Moncler in ribasso del 3,27%, Lvmh del 3,79%, Hermes del 2,78%, Kering del 4,8 %.

