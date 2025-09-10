Borsa: Europa incerta alla vigilia della Bce, Parigi +0,15%

agenzia

I mercati guardano già alle Fed dopo l'indice sui prezzi Ppi

MILANO, 10 SET – Sono incerte le Borse europee alla vigilia della Bce che non si attende tocchi i tassi. Gli investitori guardano già alla Fed e si rafforzano le scommesse che la prossima settimana la banca centrali americana tagli i tassi anche alla luce del Ppi, l’indice dei prezzi alla produzione, inaspettatamente in calo, che in giornata ha spinto l’S&P500 a un nuovo record e fatto ridurre i rendimenti dei Treasuries. Londra ha chiuso la seduta in calo dello 0,19%, Francoforte dello 0,36% mentre Parigi ha terminato col segno positivo (+0,15%) dopo la nomina del nuovo primo ministro.

