Borsa: Europa incerta, attesa per Trump-Zelensky

MILANO, 18 AGO – Avvio incerto per le Borse in Europa, con lo Stoxx 600 stabile e un quadro misto tra gli indici di riferimento nazionali mentre gli investitori tengono gli occhi puntati sul prossimo incontro tra Trump e Zelensky. Londra apre in rialzo dello 0,2%, Francoforte in calo dello 0,19%, Parigi piatta (+0,08%). Le banche sono deboli e pesano sui listini, con Commerzbank (-3,19%) che perde terreno dopo un downgrade da parte degli analisti di Deutsche Bank, deboli anche Hsbc (-0,6%), Banco Santander (-0,9%) e Bbva (-0,9%).

