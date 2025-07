Borsa: Europa incerta dopo i dazi e l’avvio di Wall Street

agenzia

I bubbi sull' accordo Usa-Ue frenano Francoforte, Milano +0,38%

MILANO, 28 LUG – Le Borse europee hanno ridotto i guadagni e si muovono in ordine sparso come del resto fanno gli indici di Wall Street. A non convincere del tutto è l’accordo raggiunto dalla Ue sui dazi, criticato soprattutto in Germania, in particolare per l’impatto sul settore automobilistico e agli effetti sulle economie di entrambe le parti dell’Oceano. Non a caso Francoforte è la peggiore (-0,42%) mentre Parigi si muove appena sotto la parità (-0,06%). Fuori dall’Unione europea Londra cede lo 0,34%. Milano (+0,38%) si conferma in crescita grazie alla spinta di Stm (+2,99%) e delle banche a partire da Banco Bpm e Bper (+2,57% e +2,45% rispettivamente). Pesanti invece Campari (-2,49%) e Iveco (-1,93%). Male Mfe sia nella categoria A (-6,3%) sia B (-3,2) dopo il rilancio per la tedesca Prosieben (+11,3%). Rimbalza NewPrinces (+8,2%) che era stata penalizzata dall’acquisto di Carrefour Italia.

