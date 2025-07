Borsa: Europa incerta in attesa della Bce, Milano -0,5%

agenzia

Tonfo Stm e Sondrio, male Moncler. Scivolano i bond, Btp al 3,5%

MILANO, 24 LUG – Borse europee in ordine sparso in attesa delle decisioni della Bce, che tra poco dovrebbe confermare l’attuale livello dei tassi e dare indicazioni sui futuri orientamenti di politica monetaria. Londra sale dello 0,9% e Francoforte dello 0,3% mentre Parigi cede lo 0,3% e Milano lo 0,5%. Male i bond, con i rendimenti dei titoli di Stato in rialzo mentre resta avvolta nell’incertezza la possibilità di un ulteriore taglio dei tassi a settembre, ipotesi che la resilienza degli indici pmi dell’Eurozona non confortano. I rendimenti dei Btp salgono di 4 punti base, al 3,5%, mentre lo spread con il Bund si allarga di un punto base a quota 83. Incerti anche i future su Wall Street con il Nasdaq che avanza dello 0,3%, in scia ai conti di Alphabet e all’aumento di 10 miliardi di dollari degli investimenti in intelligenza artificiale, e il Dow Jones che cede lo 0,4%. A movimentare le Borse contribuisce l’afflusso delle trimestrali: Deutsche Bank festeggia i conti con un balzo del 7,5%, Bnp Paribas sale dell’1,2%, Vodafone del 4%, Ing dell’1,4% mentre TotalEnergies cede il 3,5%. A Piazza Affari, tra chi ha dato i conti, crolla Stm (-12,5%), a causa di una guidance deludente sul terzo trimestre, e soffre Moncler (-3,8%) mentre corre Saipem (+1,8%) ed è fiacca Italgas (-0,1%). Affonda anche la Popolare di Sondrio (-6%), le cui azioni acquistate oggi e domani non potranno essere apportate all’opas di Bper, e arranca Stellantis (-2,8%), che paga il brutto dato di giugno sulle immatricolazioni. Male le banche con Mps (-2,6%), Mediobanca (-1,6%) e Bper (-1,6%) mentre avanzano Prysmian (+2,7%), Saipem (+1,6%), Ferrari (+1,4%) e Tim (+0,9%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA