Borsa: Europa incerta, Milano in parità

agenzia

Francoforte piatta, Parigi -0,3%, Londra -0,2%

MILANO, 03 GIU – La Borsa di Milano si porta in parità e gli altri listini in Europa oscillano dopo i dati sull’inflazione che scende sotto quota 2% nell’eurozona. Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,03%, Londra lo 0,2 per cento. A Piazza Affari restano pesanti Mediobanca (-2,5%) alla vigilia del patto sull’offerta per Banca Generali, Generali cede l’1,06%, Unicredit lo 0,17% in attesa del Tar sul golden power. Sugli scudi invece Amplifon (+1,8%), Leonardo (+1,3%) e Inwit (+1,3%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA