Borsa: Europa lima i cali e Milano è invariata, bene la moda

agenzia

In luce Lvmh a Parigi, corre Carrefour, giù NewPrinces

MILANO, 25 LUG – Hanno limato le perdite le Borse europee anche grazie al miglioramento dei futures su Wall Street. A Milano, che è invariata, brilla Interpump (+4,3%), promossa da Intermonte. E’ scattata anche Nexi (+3%) e resta sul podio Moncler (+2,2%) in linea col comparto del lusso. C’è l’idea infatti che nella moda siano stati ormai toccati i minimi, come dimostra il buon andamento di Lvmh (+3,6%) all’indomani dei conti a Parigi (+0,06%). E’ timido il rimbalzo di Stm (+0,7%) che ha rilevato con un prezzo fino a 950 milioni di dollari i sensori Mems di Nxp. In fondo al listino milanese è scivolata Fineco (-2,1%) e proseguono le vendite su Saipem (-1,75). Precipita invece NewPrinces (-15,2%) dopo l’acquisto di Carrefour che invece festeggia sulla piazza parigina l’uscita dall’Italia (+6,3%). A Francoforte (-0,6%) i conti e il taglio della guidance affossano Puma (-17,2%) mentre guadagna Volkswagen (+2,7%) . Intanto i titoli di Stato europei perdono quota e i rendimenti si ampliano con gli investitori che riducono le scommesse su altri tagli dei tassi della Bce. Lo spread Btp-Bund si attesta a 84,9 punti base.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA